Enapter hat in dieser Woche im Werk in Pisa, Italien, seine Produkte präsentiert und einmal mehr die Vorteile der neuen Produktionsstrategie aufgezeigt. Die Gesamtstrategie ähnelt dem bewährten Franchise-System, denn Enapter wird sich ausschließlich auf die Entwicklung und Produktion von Elektrolyseur-Kernen und der dazugehörigen Software konzentrieren. Alle weiteren Produktionsschritte bis hin zum kompletten Elektrolyseur werden ausgelagert (Joint Venture mit der Wolong Group in China). Entsprechend wird die Fabrik in Saerbeck vorerst nicht benötigt und daher vermietet (avisierte Mieteinnahmen ca. EUR 2 Mio. p.a.). Die Änderung der Produktionsstrategie kommt angesichts der geschlossenen Partnerschaften nicht überraschend und ist ökonomisch sinnvoll, da sie dem Unternehmen erlaubt, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren, diese weiter auszubauen und arbeitsintensive Aktivitäten nach China zu verlagern. Die Analysten von mwb research bestätigen daher ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





