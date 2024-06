Es ist das Worst-Case-Szenario für jeden Börsianer: Eine Aktie im Depot wird wertlos. In diesem Zusammenhang erinnern sich manche Investoren wahrscheinlich mit Schrecken an Unternehmen wie WorldCom, Kodak, Air Berlin oder Bed, Bath & Beyond, deren Aktienkurse im Zuge der Insolvenz ins Bodenlose gestürzt sind. In den meisten Fällen gibt es natürlich weit im Vorfeld bereits Signale...

Den vollständigen Artikel lesen ...