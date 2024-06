Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen sind in den USA im Nachgang zur FOMC-Entscheidung etwas gesunken, nachdem sie zuvor aufgrund stagnierender Verbraucherpreise im Mai zunächst kräftig gestiegen waren, so die Analysten der Helaba.Vor allem die nach oben verschobenen "dot plots" hätten die Marktteilnehmer in der Ansicht bestärkt, dass in diesem Jahr nur Potenzial auf eine Zinssenkung bestehe. Entsprechend hätten die eingepreisten Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen im September und per Jahresende wieder nachgegeben. Heute richte sich der Fokus auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da diese weiterhin auf einem niedrigen Niveau erwartet würden und sich somit keine nachhaltige Schwäche des Arbeitsmarktes abzeichne, dürften die Zinssenkungserwartungen nicht wieder forciert werden. ...

