© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe



Silber hat in den vergangenen Tagen stark korrigiert. Das nehmen die Analysten der BofA zum Anlass, diese zwei Produzenten zum Kauf zu empfehlen.Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag sowie einer unerwartet hawkishen US-Notenbank, die für 2024 nur noch eine Zinssenkung sieht, ist Silber stark unter Druck geraten. Korrekturgefahr nach Pullback stark gestiegen Das zuletzt bei Anlegern gefragte Edelmetall hat von seinem Verlaufshoch bei 32,50 US-Dollar deutlich zurückgesetzt und ist damit unter die wichtige Unterstützung bei 30 US-Dollar gefallen. Gelingt hier keine Stabilisierung des Kursgeschehens, könnten in den kommenden Wochen Abgaben bis in den Bereich …