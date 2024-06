Das Fazit des gestrigen ?Super-Mittwochs? ist schnell geschrieben: Auch wenn die US-Inflationsdaten weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die US-Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und will weiterhin datenabhängig entscheiden. Gestern beließ die Fed die Zinsen unverändert und stellte mehrheitlich nur noch maximal eine Zinssenkung bis zum Jahresende in Aussicht. Für 2025 werden nun im ...

