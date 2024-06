Die CureVac-Aktie startet mit einem aktuellen Kurs von 3,88 € in die neue Woche, während sie binnen der letzten sieben Tage eine geringfügige Steigerung um 0,94% verzeichnete. Nach einem beeindruckenden Anstieg Ende April, der durch die Wochenkerze signifikant gemacht wurde, folgte eine V-Formation als Indiz für eine mögliche Trendwende. Experten leiteten aus dieser charttechnischen Konstellation ein Kursziel von knapp 5 Euro ab. Zuletzt wurde dieses Ziel jedoch um ein Haar durch ein Hoch bei 4,698 Euro knapp verfehlt. Der Aktienkurs zeigte sich eine Zeit lang dynamisch, doch in der Folge manifestierte sich ein vermeintliches Trendwendemuster in den Tageskerzen, und Gewinnmitnahmen setzten ein. Anleger betrachten solche prognostizierten Kursziele oft skeptisch, da sie in der Natur der Börse nur als Annäherung gelten.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Den Börsenwert beflügeln konnten Erfolgsmeldungen wie die Aufnahme eines Impfstoffkandidaten in die Studienphase 2. Die charttechnische Aufhellung und positive Analystenbewertungen ließen auf ein beachtliches Kurspotenzial schließen. Aktionäre sollten ihr Augenmerk fortan nicht alleinig auf kurzfristige Schwankungen richten, sondern auch die langfristige Perspektive in Betracht ziehen, speziell in einem dynamischen Umfeld, das von großen Vermögensverwaltungen und institutionellen Investoren bestimmt wird. Trotz des Trends zur Gewinnmitnahme könnten fundamentale Daten wie steigende Umsätze und die bullishen Signalparameter aus der Trendanalyse dafür sprechen, weiterhin an der CureVac-Aktie festzuhalten oder Neuengagements zu erwägen. Doch Vorsicht, der aktuelle Kurs und die technischen Indikatoren weisen auf eine mögliche Konsolidierung nach dem jüngsten Anstieg hin. Anleger sind gut beraten, die Marktlage aufmerksam zu beobachten.

