Xiaomi Aktie zeigt positive Tendenz mit einem aktuellen Kurs von 2,09 €, was einem Anstieg von 2,91% in den letzten sieben Tagen entspricht. Diese Entwicklung kann teilweise auf das jüngst initiierte Aktienrückkaufprogramm zurückgeführt werden. In einer am 06. Juni getroffenen Entscheidung gab das Unternehmen bekannt, rund 10 Prozent seines Aktienkapitals, also bis zu 2,5 Milliarden Aktien, zurückzukaufen. Seit dem Beginn des Rückkaufs am 11. Juni könnte dies zu einer Verknappung führen, was in der Regel eine erhöhte Nachfrage nach sich zieht. Letztere könnte die Aktie in Zukunft zusätzlich absichern und somit für eine Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung sorgen. Gleichzeitig bleibt die charttechnische Situation neutral, wobei die Aktie sowohl nach oben als auch nach unten gute Unterstützung zu haben scheint.

Entwicklung in der aktuellen Handelswoche

Seit Wochenbeginn spiegelt sich die Stabilität des Wertes in einer Seitwärtsbewegung wider. Irgendwelche größeren Verkaufswellen konnten nach dem Erreichen einer neuen Tiefposition Mitte Mai bisher nicht beobachtet werden. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Rückkaufprogramm bereits Früchte trägt. Trotz eines generell verhaltenen Anlegerklimas, das unter anderem durch die Herausforderungen des Unternehmens beim Markteintritt in den E-Auto-Sektor beeinflusst wird, sorgten die vergangenen Handelstage für eine gewisse Beruhigung. Spekulationen und Sorgen der Investoren bezüglich der Preisgestaltung für die E-Autos des Herstellers bleiben indes bestehen.

