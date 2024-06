Emittent / Herausgeber: PeopleNet Capital GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Ingo Mantzke hat Mandat als Vorsitzender des Beirates der Swiss Merchant Group AG niedergelegt



13.06.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung Frankfurt am Main, 13.06.2024 Dr. Ingo Mantzke hat Mandat als Vorsitzender des Beirates der Swiss Merchant Group AG niedergelegt Dr. Ingo Mantzke, Geschäftsführender Gesellschafter der PeopleNet Capital GmbH, hat mit Wirkung zum 30.4.2024 sein unentgeltliches Mandat als Vorsitzender des Beirates der Swiss Merchant Group AG, niedergelegt. Er informiert darüber hinaus, dass er in keinerlei Mandats- oder Geschäftsbeziehung zur Swiss Merchant Group AG (CHE-113.428.313) oder dem Mantzke Family Office (CHE-112.690.937), beide geschäftsansässig in CH-6047 Kastanienbaum, St. Niklausenstrasse 59, Villa Krämerstein, steht." Anders lautende Darstellungen, Präsentationen oder Informationen der Gesellschaften oder Dritter sind unrichtig. Dr. Ingo Mantzke, Frankfurt am Main https://www.linkedin.com/in/dr-ingo-mantzke-a9466/ Ansprechpartner für die Presse Hubertus Väth NewMark Communications Hubertus.Vaeth@newmark.de +49 69 944180 81



