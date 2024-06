© Foto: dpa-Bildfunk



Ein Team von Citi-Analysten prognostiziert ein "letztes 80-US-Dollar-Hurra" für die Ölpreise. Die Strategen schlagen Anlegern stattdessen einen anderen Rohstoff vor, um ihr Geld zu investieren."Wir sind der festen Überzeugung, dass sich Kupfer im kommenden Jahr weiterhin besser entwickeln wird als Rohöl", so ein Team um Maximilian Layton, Global Head of Commodities, in dem Rohstoff-Ausblick der Citi auf das dritte Quartal. Sie verweisen auf das "spektakuläre Jahr für einige Rohstoffe, in dem Kupfer, Gold und Kakao neue Allzeithochs erreichten, ganz zu schweigen von den Benchmark-Gaspreisen, die in den letzten drei Monaten um 25 bis 60 Prozent stiegen". Sie gehen jedoch davon aus, dass sich …