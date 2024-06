Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Schweiz liegt im Gegensatz zu zahlreichen anderen Ländern mit einer Kernrate von 1,2% im gewünschten Zielkorridor von 0 bis 2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nächste Woche tage die Schweizerische Nationalbank (SNB) erneut über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. In dieser Sitzung werde es nicht darum gehen auf unklare Inflationslagen zu reagieren, sondern vielmehr darum, die Inflation im Zielkorridor zu behalten. Derzeit würden Beobachter von einer Zinssenkung kommende Woche ausgehen. Der Schweizer Franken notiere derzeit um 0,9670. (13.06.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...