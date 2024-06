Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte Zinsentscheidung des 1. Halbjahres '24 durch die FED hat mit Blick auf das Leitzinsniveau in den USA erwartungsgemäß keine Überraschungen gebracht, so die Analysten der Nord LB.Die FED Funds Target Rate werde demnach in der Spanne von 5,25% bis 5,50% belassen. Die makroökonomischen Daten würden derzeit auch noch keine hinreichenden Anlässe für die weithin erwarteten und noch mehr erhofften Zinssenkungen geben. Zwar habe die auch als Inflation bekannte Preisaufwärtsdynamik in den USA im Mai stärker nachgelassen, als es Marktbeobachter zunächst erwartet hätten - die Veränderungsrate im Vergleich zum Vormonat habe bei lediglich 0,0% M/M gelegen. Die folglich ausgewiesene Rate von 3,3% Y/Y habe demnach also nicht für eine Zinssenkung gereicht, befinde sich diese schließlich immer noch 1,3% über dem ausgelobten Ziel der Preisniveaustabilität! ...

