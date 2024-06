London (www.anleihencheck.de) - In diesen Tagen erleben wir eine recht merkwürdige, quasi spiegelverkehrte Welt der Zentralbanken, so Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager Anleihen bei M&G Investments.Nachdem die EZB in der vergangenen Woche eine - wenn auch recht falkenhafte - Zinssenkung vorgenommen und gleichzeitig ihre Inflationsprognose nach oben korrigiert habe, habe die FED so ziemlich das genaue Gegenteil getan. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung einer überraschend niedrigen Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex CPI, habe die FED beschlossen, die Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau zu belassen. Was noch wichtiger sei: Sie habe den "Dot Plot" - eine Grafik der individuellen Zinsprognosen des Offenmarktausschusses - nach oben verschoben. Das deute darauf hin, dass die FED die Zinssätze in diesem Jahr nur einmal senken werde. ...

