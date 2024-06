Die Symbolwirkung für die Branche ist deutlich: Daimler Truck und Scania haben am gleichen Tag ihre neuen Lade-Lösungsanbieter für ihre E-Lkw-Kunden vorgestellt. TruckCharge und Erinion sollen die passende Ladeinfrastruktur zum neuen Elektro-Lkw bieten - und so mit der Ladetechnik dem E-Lkw zum Durchbruch verhelfen. Denkt man an Lastwagen, fallen vielen zuerst die großen 40-Tonner auf der Autobahn ein. Wenn sie in Reih' und Glied auf der rechten ...

