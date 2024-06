Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Rücksetzer verbucht. Doch die Marke von 2.300 Dollar hat bislang Bestand. Silber hingegen nähert sich bedrohlich der Marke von 29 Dollar. "An unserem Big Picture hat sich nichts geändert", sagt Markus Bußler. Gold und Silber sind weiterhin im Bullenmodus und Silber hat Chancen, 40 Dollar zu erreichen.Die Minen verdienen durch die Bank prächtig. Die Margen seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Bei AISC von 1.400 Dollar und ...

