Hanshow, ein führender Anbieter von Electronic Shelf Labels (ESL) und digitalen Einzelhandelslösungen, nimmt mit Stolz an der ersten NRF Big Show 2024 Asia Pacific teil, die vom 11. bis 13. Juni in Singapur stattfindet. Von der National Retail Federation (NRF) organisiert, markierte dieses mit Spannung erwartete Ereignis einen bedeutenden Meilenstein in der Einzelhandelsbranche, da es die besten und klügsten Köpfe aus der ganzen Welt zusammenbringt.

Hanshow at NRF APAC 2024 (Photo: Business Wire)

Ein Schritt vorwärts beim Einkaufserlebnis und Filialbetrieb (A Leap Forward in Shopper Experience and Store Operation)

Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung führte Hanshow seine Smart Cart Solution ein, die gemeinsam mit Microsoft auf der Azure Open AI Plattform entwickelt wurde und dabei Generative AI (GenAI) nutzte, um das Kundenerlebnis und den Filialbetrieb in einem intelligenteren, zusammenhängenderen Retail Ecosystem zu verbessern. Diese Lösung stellte einen AI Copilot vor, um maßgeschneiderte Empfehlungen und Sync Online sowie In-Store-Kundenprofile für ein nahtloses Einkaufserlebnis anzubieten.

Zusätzlich ermöglicht der Smart Cart das Bezahlen ohne Anstehen für schnellere und bequemere Transaktionen. Der Einzelhandel profitiert von den Retail Media-Einnahmen durch die Anzeigemöglichkeiten von Location Based Advertising und das Angebot intelligenter Produktempfehlungen, um damit seinen Umsatz zu steigern. Die Lösung liefert auch wertvolle Daten zum Käuferverhalten und der Produktleistung.

Darüber hinaus revolutioniert die digitale Lumina-Anzeigeserie von Hanshow durch die Ausstattung mit GenAI das Instore Marketing und stellt somit eine hochmoderne digitale Marketinglösung zur Verfügung. Durch die Leistungsfähigkeit von GPT-4 und DALL-E3 können die Nutzer mühelos POP-Produktposter (Points of Parity), stimmungsvolle Marketingvisualisierungen und überzeugende Produktkopien mithilfe einfacher Textbefehle anfertigen.

"Unsere gemeinsam mit Microsoft entwickelten Lösungen, die auf dieser NRF vorgestellt wurden, stellen einen bedeutenden Schritt zur Revolutionierung des Einzelhandelserlebnisses dar", so Shiguo Hou, CEO von Hanshow. "Gemeinsam definieren wir nicht nur das Einkaufen neu, sondern statten auch die Einzelhändler mit Tools aus, um in einer Wettbewerbslandschaft an der Spitze zu stehen und eine gemeinsame Vision für die Zukunft schmieden. Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Microsoft unsere Retail Conference in Singapur abgehalten zu haben. Auf unserem Treffen mit dem CEO von Microsoft APAC Ahmed Mazhari neue Bereiche erörtert, für die sich eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit ergeben könnte."

Nachhaltigkeit und Wachstumsvision (Sustainability and Growth Vision)

Die Vision von Hanshow für eine grünere Zukunft im Einzelhandel beschreibt die Schritte, welche die Unternehmen einleiten müssen, um mit der Schaffung von Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder die Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Vision ist die Electronic Shelf Label (ESL) Lösung, die den Einzelhandelsbetrieb, die Werbeaktionen in Echtzeit und die effiziente Bestandsverwaltung transformiert. ESL-Lösungen unterstützen Einzelhändler, ihren CO2-Fußabdruck durch Minimierung der Lebensmittelverschwendung und Verbesserung der Ressourceneffizienz deutlich zu reduzieren.

Darüber hinaus hat Hanshow sein Angebot durch eine digitale Energielösung erweitert. Die Schlüsselaspekte dieser Lösung umfassen global integrierte lokale Teams, FuE-Innovationen, einen Butler-Service rund um die Uhr, ein digitales Photovoltaik-Komplettenergiesystem aus einer Hand und flexible Finanzierungsmöglichkeiten mit PPA-Ressourcen (Power Purchase Agreements). Diese Initiativen fördern Nachhaltigkeit und Unternehmenswachstum durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Photovoltaik- und Ladesysteme sowie digitaler Energiemanagementsysteme.

Die Teilnahme von Hanshow an der NRF APAC unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Innovationen im Einzelhandel voranzutreiben und die digitale Transformation des Einzelhandels rund um den Globus zu fördern. Die praktische Erfahrung, die den Teilnehmern geboten wurde, erlaubte einen Blick in eine Zukunft, in der unsere Technologie den Eckpfeiler einer intelligenteren, effizienteren und umweltfreundlicheren Einzelhandelslandschaft bildet. Auf unserem anspruchsvollen Weg ist Hanshow bestrebt, weiterhin die globale Einzelhandelsgemeinschaft bei der Umsetzung transformativer digitaler Lösungen, die eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft gestalten, anzuführen und zu unterstützen.

Über Hanshow

Hanshow ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene kundenspezifische IoT-Touchpoints und digitale Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshows Lösungen haben einer großen Anzahl von Geschäften in über 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr: www.hanshow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

