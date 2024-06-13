FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FILII-S-GLHYBPA DLD FFGH IE0006OIQXE9
FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA FSCE IE0006QCIHM0
FILII-GLGVBCLAW HGDEOD FFGC IE000G4ONBO6
F.U.2-S.EO C.B EOD FEIG IE000VQZQ963
FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD FSCM IE00BM9GRM34
FID.2-SDEMB EFT INCDLD FESD IE00BM9GRP64
FILII-S-GLHYBPA EOD FFGE IE0006KNOFD1
AB/FROM ONWARDS 13.06.2024 11:45 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FILII-S-GLHYBPA DLD FFGH IE0006OIQXE9
FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA FSCE IE0006QCIHM0
FILII-GLGVBCLAW HGDEOD FFGC IE000G4ONBO6
F.U.2-S.EO C.B EOD FEIG IE000VQZQ963
FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD FSCM IE00BM9GRM34
FID.2-SDEMB EFT INCDLD FESD IE00BM9GRP64
FILII-S-GLHYBPA EOD FFGE IE0006KNOFD1
AB/FROM ONWARDS 13.06.2024 11:45 CET