FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN

FILII-S-GLHYBPA DLD EUR IE0006OIQXE9

FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA EUR IE0006QCIHM0

FILII-GLGVBCLAW HGDEOD EUR IE000G4ONBO6

F.U.2-S.EO C.B EOD EUR IE000VQZQ963

FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD EUR IE00BM9GRM34

FID.2-SDEMB EFT INCDLD EUR IE00BM9GRP64

FILII-S-GLHYBPA EOD EUR IE0006KNOFD1

START RESTART AUCTION: 11:50

FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:55

