München (ots) -- Erstmals in der Unternehmensgeschichte sichert sich DAZN die exklusiven Rechte an der französischen Ligue 1 in der Schweiz- Die globale Sport-Entertainment-Plattform erwirbt die Übertragungsrechte der höchsten französischen Spielklasse für drei Jahre bis 2027 und zeigt auch die Trophée des Champions- DAZN wird die Ligue 1 in der Schweiz auf Französisch, Deutsch und Englisch anbieten sowie weitere französischsprachige Inhalte rund um die Ligue 1 auf Abruf zur Verfügung stellen- Fans dürfen sich über eine der technisch anspruchsvollsten Ligen Europas freuen, die nicht nur internationale Spitzenteams wie Paris Saint-Germain, AS Monaco oder Olympique Marseille beinhaltet, sondern auch für großartige Nachwuchstalente bekannt ist- Darüber hinaus hat DAZN vor kurzem die Exklusivrechte für die komplette Serie A in der Schweiz, ebenfalls bis 2027, erworben- Alle Spiele der Serie A, alle Spiele der Ligue 1 sowie die Freitags- und Sonntagsspiele der deutschen Bundesliga, die UEFA Nations League und die UEFA Women's Champions League - alles an einem Ort, nur auf DAZN in der Schweiz- DAZN ist zudem die Heimat der NFL mit allen Donnerstag-, Sonntag-, Montag-Nachtspielen, die deutsche NFL-Konferenz "ENDZN", NFL RedZone, alle Playoffs und der Super Bowl nur auf DAZN - darüber hinaus gibt es mit dem NFL Game Pass exklusiv über DAZN die original US-amerikanische Football-Experience- Schweizer Sportfans können DAZN über nahezu jedes internetfähige Gerät aufrufen - zudem kann DAZN ganz bequem über Sky Switzerland sowie zu Blue TV via Swisscom hinzugebucht werdenErstmals in seiner Unternehmensgeschichte sichert sich DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, die Übertragungsrechte an der französischen Ligue 1 in der Schweiz! Während DAZN in Deutschland und Österreich bereits seit 2016 der exklusive Übertragungspartner der höchsten französischen Spielklasse ist und dies bis 2027 bleibt, können Fans nun auch in der Schweiz bis zum Jahr 2027 alle Spiele der europäischen Topliga live nur auf DAZN verfolgen.Ligue 1 in der Schweiz mit wahlweise deutscher, französischer und englischer KommentierungMit DAZN werden Fans in der Schweiz die Spiele wahlweise mit deutscher, englischer oder französischer Kommentierung auf DAZN schauen können. Darüber hinaus wird DAZN in der Schweiz ab der kommenden Saison umfassende Non-Live-Inhalte rund um die Ligue 1 ebenfalls auf Französisch auf der Plattform zur Verfügung stellen.Der beste Live-Fußball an einem Ort nur auf DAZN: Serie A, Ligue 1, Deutsche Bundesliga, UEFA Nations League, UEFA Women's Champions League uvm.Schweizer Fußballfans können demnach von nun an nur auf DAZN den besten internationalen Fußball live an einem Ort sehen. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass Schweizer Fußballfans erstmals auf DAZN die komplette Serie A live verfolgen können. Extra für die italienischsprachigen Fans in der Schweiz wird DAZN zum ersten Mal das ultimative Serie A-Feeling bieten, indem die Originalübertragungen aller Spiele von DAZN Italien auf Italienisch auch in der App in der Schweiz zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus zeigt nur DAZN die deutsche Bundesliga mit zahlreichen Schweizer Legionären, die UEFA Nations League sowie den besten Frauenfußball der Welt mit der UEFA Women's Champions League, der deutschen Frauen-Bundesliga und der spanischen Liga F live."Wir freuen uns sehr, das Angebot von DAZN in der Schweiz zu erweitern, und die Ligue 1 ist eine fantastische Ergänzung zu unserem wachsenden Sportangebot im Land. Unser Ziel ist es, allen Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir glauben, dass unsere mehrsprachige App, die auf den populärsten Geräten verfügbar ist, nicht nur die beste Auswahl an Spitzensportarten bietet, sondern auch einen beispiellos einfachen Zugang", sagt Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit DAZN in Deutschland und Österreich zu erweitern, wo die Popularität der Ligue 1 in den letzten Jahren Rekordwerte erreicht hat. Ebenso sind wir begeistert, diese Partnerschaft auch auf die Schweiz auszuweiten und von den Innovationen und dem redaktionellen Know-how von DAZN zu profitieren, um die Leistungen von Spielern wie Embolo, Rieder oder Zakaria auch in diesem Land live erlebbar zu machen", sagt Martin Aurenche, Chief Media Officer bei LFP Media.Ligue 1: Internationale Spitzenteams und Top-Stars des WeltfußballsDAZN steht seit dem Start wie kein anderes Unternehmen für den internationalen Fußball. Die Ligue 1 gehört seitdem zum Inventar in Deutschland und Österreich - nun folgen die Übertragungsrechte erstmals auch für die Schweiz. Fußballfans bietet die Liga ein besonderes Fußballerlebnis, da sie eine der technisch anspruchsvollsten Ligen der Welt ist. Mit Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco und Olympique Lyon tummeln sich einige Traditionsvereine in der Liga, die auch in den europäischen Wettbewerben regelmäßig für Aufsehen sorgen. Zum Rechteumfang gehört auch der Supercup Trophée des Champions.DAZN kann in der Schweiz über nahezu jedes internetfähige Gerät abgerufen werden. Zudem gibt es die Möglichkeit DAZN ganz bequem über Sky Switzerland sowie über Blue TV von Swisscom hin zuzubuchen. Weitere Plattformen werden in den kommenden Monaten bis zum Saisonstart folgen.Nur auf DAZN erleben Fußball-Fans den besten internationalen Fußball an einem Ort: u.a. mit der Ligue 1, der Serie A und der deutschen Bundesliga mit zahlreichen Schweizer Legionären, der UEFA Nations League, den UEFA Qualifiers, UEFA Freundschaftsspielen und dem besten Frauenfußball der Welt mit der UEFA Women's Champions League, der deutschen Frauen-Bundesliga und der spanischen Liga F. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. mit der NFL, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.ÜBER DAZNDAZN ist die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform und bietet allen Fans in der Schweiz den besten Live-Fußball an einem Ort: mit der Serie A und der deutschen Bundesliga mit zahlreichen Schweizer Legionären, der UEFA Nations League, den UEFA Qualifiers, UEFA Freundschaftsspielen und dem besten Frauenfußball der Welt mit der UEFA Women's Champions League, der deutschen Frauen-Bundesliga und der spanischen Liga F. Live, Non-Live, zeitversetzt oder in der Wiederholung und in hoher Qualität mit bis zu FullHD-Auflösung.Zusätzlich bietet DAZN eine kostenfreie Option an: Dank der neuen DAZN-Option können Sportfans erstmals kostenlos auf ausgewählte Inhalte innerhalb der DAZN-App live und auf Abruf zugreifen. Ein DAZN-Account ist erforderlich, jedoch keine zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakete. Registrierte Nutzer melden sich einfach in der DAZN-App an und sehen die klassische Nutzeroberfläche, auf der die frei verfügbaren Inhalte markiert sind. Zu den Angeboten gehören Live-Übertragungen von internationalem Fußball wie der Serie A, LaLiga, Ligue 1 oder der Saudi Pro League, Highlights der UEFA Champions League, Frauensport inklusive der UEFA Women's Champions League und der Frauen-Bundesliga sowie Sport-Dokumentationen aus aller Welt. DAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte und einem führenden Sport-Streaming-Dienst in Italien, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Portugal, Japan, Taiwan, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. DAZN entwickelt neben dem Streaming von Premium-Sportinhalten die ultimative Destination für Sportfans, mit einem integrierten Wett-, Ticket-, Merchandising- und Gaming-Angebot. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://dazngroup.com.