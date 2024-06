Übermäßig groß können die jetzt kommunizierten Zukäufe von Weng Fine Art (WFA) in der Aktie von Artnet auf einen Anteil von nun "unmittelbar und mittelbar fast 30 Prozent" nicht gewesen sein. Schließlich hatte das Kunsthandelsunternehmen WFA bereits im Sommer 2023 betont, mit "knapp 30 Prozent" an Artnet beteiligt zu sein. Aber immerhin: Es gibt ein ... The post Weng Fine Art: Was für ein Balanceakt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...