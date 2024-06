Die MHP Hotel AG hat angekündigt, dass der Koenigshof München, ein Luxury Collection Hotel, morgen, am 14. Juni, pünktlich zur UEFA Euro 2024 eröffnet wird. Dies wird das erste deutsche Hotel der Luxury Collection von Marriott sein und zeigt das Vertrauen von Marriott in MHP als Franchisenehmer. Es wird erwartet, dass der Koenigshof mit seinen 106 Zimmern sehr hohe ADRs erzielen wird, was die Position von MHP als Preisführer in Deutschland festigt und die Zuversicht stärkt, dass das Unternehmen seine kürzlich veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 24 von rund EUR 160 Mio. Umsatz und einem bereinigten EBITDA von rund EUR 6,0 Mio. erreichen kann. mwb researchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,00. mwb research veranstaltete einen Earnings Call und eine Präsentation von MHP auf mwb researchs Travel & Leisure Konferenz. Aufzeichnungen beider Veranstaltungen finden Sie unter https://research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





