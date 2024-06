Komplementäre Fähigkeiten und Bestände schaffen einen kommerziell skalierenden Branchenakteur mit einer starken globalen Präsenz

Equativ, das globale unabhängige Ad-Tech-Unternehmen, gibt heute den Zusammenschluss mit Sharethrough, einem der führenden unabhängigen Omnichannel-Ad-Exchanges, bekannt. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, einen der weltweit größten Anzeigenmarktplätze zu schaffen, der es Werbetreibenden, Publishern und Technologiepartnern ermöglicht, den programmatischen Wert und die Skalierung zu optimieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240613758092/de/

JF Cote, President CEO of Sharethrough and Arnaud Créput, CEO of Equativ (Photo: Business Wire)

Mit mehr als 720 Mitarbeitern, 18 Ländern und einem kombinierten Nettoumsatz von über 200 Mio. US-Dollar wird das vereinte Unternehmen Werbetreibenden und Publishern eine unabhängige, vertikal integrierte Alternative zu den "Walled Gardens" bieten und damit dem wachsenden Bedarf der Branche an erhöhter Effizienz und Innovation in großem Maßstab gerecht werden.

Equativ, das im letzten Jahr Bridgepoint als seinen Hauptinvestor bestätigte, hat seine Größe in den letzten drei Jahren verdreifacht. Im ersten Quartal 2024 erzielten Equativ und Sharethrough ein Wachstum von 16 bzw. 20 gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch neue strategische Partnerschaften und gesteigerte Einnahmen aus Kuratierung, Connected TV und Green-Media-Produkten. Beide Unternehmen pflegen komplementäre, langjährige Beziehungen zu führenden Agentur-Holdinggesellschaften, Premium-Publishern und Fortune 500-Marken.

Durch die Nutzung der erstklassigen technologischen Ressourcen und globalen kommerziellen Präsenz der Unternehmen wird das vereinigte Unternehmen ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und nachhaltigen Medienpraktiken anbieten. Dadurch können Werbetreibende Lieferwege optimieren und leistungsstarke Kampagnen durchführen. Synergistische und komplementäre Lösungen werden die Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher maximieren, die die skalierten Angebote nutzen können, um:

fortschrittliche Video- und CTV-Strategien mit Equativs branchenführender Server-side ad insertion (SSAI) und Adserving-Technologie und der Weiterentwicklung von zielgerichteter TV-Werbung durch die jüngste Allianz mit der Deutsche Telekom. Fernsehsender, Rechteinhaber, Distributoren und Betreiber können mit dem vollständig interoperablen programmatischen Video-Ad-Tech-Stack von Equativ adressierbare Live-TV-Werbung vorantreiben und den Ertrag steigern.

Maximierung der Aufmerksamkeit und Leistung der Nutzer durch die Sharethrough-Werbeplattform, auf der die Kreativinhalte nahtlos für maximale Aufmerksamkeit und Leistung optimiert werden. Dies wird durch die Kuratierung eines Omnichannel-Inventars mit einem Fokus auf Direktheit, Nachhaltigkeit und Qualität ausgerichtet. Darüber hinaus können Kunden durch die branchenweit ersten Green-Media-Produkte des Unternehmens (GreenPMPTM und GreenPMP+), die in Partnerschaft mit Scope3 eingeführt wurden, ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und die Effizienz ihrer digitalen Werbung verbessern.

Erzielung der effizienten und transparenten Transaktionen mit der Kurationsplattform von Equativ, Equativ Buyer Connect (EBC), die die programmatische Effizienz durch die Erleichterung der Erstellung exklusiver Deals für vereinfachte und transparente Transaktionen optimiert. Werbetreibende können SPO erreichen und direkt auf Premium-Inventar zugreifen, während Publisher zusätzliche Nachfrage erschließen und eine faire Werteverteilung im gesamten Ökosystem fördern.

Erweiterung der Adressierungslösungen mit der umfassenden Suite von Equativ und Sharethrough, die nahtlose und datenschutzfreundliche Lösungen bietet. Die alternativen IDs von Equativ, die Aktivierung von First-Party-Daten sowie proprietäre kontextuelle und semantische Targeting-Lösungen kombiniert mit den zielgruppenbasierten Targeting-Lösungen von Sharethrough, können Werbetreibenden helfen, ihre Zielgruppen in großem Umfang zu erreichen, unabhängig von der Zukunft des Cookies.

"Die Fusion mit Sharethrough ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Equativ," sagte Arnaud Créput, CEO von Equativ . "Die außergewöhnliche Komplementarität und die minimalen Überschneidungen zwischen unseren beiden Plattformen, die fortschrittliche TV-Technologie, exklusive Videonachfrage, aufmerksamkeitsstarke Formate und unsere führenden Positionen auf dem Weltmarkt kombinieren, werden uns unter die drei führenden unabhängigen SSPs weltweit bringen. Mit unserer skalierbaren, umfassenden, datenschutzfreundlichen, transparenten und vertikal integrierten Programmatic Direct Platform können wir die Bedürfnisse von Werbetreibenden, Medieninhabern und Verbrauchern nach mehr Kontrolle und Einfachheit in der programmatischen Werbung erfüllen.

JF Cote, President CEO von Sharethrough, fügt hinzu: "Unsere Unternehmenskulturen sind außerordentlich kompatibel. In Anbetracht unserer langjährigen Bekanntschaft fühlt sich der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wie eine natürliche Entwicklung an, die es uns ermöglicht, kommerzielle und betriebliche Effizienz zu schaffen und neue Ebenen einzigartiger Skalierbarkeit zu erreichen. Der Zusammenschluss positioniert uns als Branchenführer gegenüber unseren erstklassigen Partnern auf der Nachfrage- und Angebotsseite, da wir daran arbeiten, die Werkzeuge bereitzustellen, die einen bereichernden und gerechten Austausch von Werten für sie im gesamten Ökosystem ermöglichen."

Jean-Baptiste Salvin, Partner bei Bridgepoint Development Capital, fügt hinzu: "Wir freuen uns, Equativ und Sharethrough bei dieser wichtigen Fusion unterstützen zu können. Dieser Zusammenschluss stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, da er die einzigartigen Stärken und innovativen Fähigkeiten der beiden Unternehmen vereint, um ein beispielloses Wachstum und eine hohe Wertschöpfung zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass sie gemeinsam die programmatische Werbelandschaft neu definieren und außergewöhnliche Möglichkeiten für ihre Stakeholder schaffen werden."

Über Equativ

Die vertrauenswürdige, unabhängige Plattform von Equativ bringt Skalierung und Einfachheit in die digitale Werbung weltweit. Equativ bedient die Interessen von Werbetreibenden, Publishern und Technologiepartnern über seine führenden SSP- und Kuratierungsähigkeiten. Equativ bietet datenschutzorientierte programmatische Video-, CTV- und datengesteuerte Lösungen, die es seinen Kunden ermöglichen, maximale Wirkung zu erzielen und dabei die Rechte der Verbraucher zu respektieren. Die internationalen Teams von Equativ mit Sitz in Paris und New York haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Versprechen von Adtech zu erfüllen und einen fairen Austausch von Werten im gesamten Ökosystem zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr unter Equativ.com.

Über Sharethrough

Sharethrough ist eine der weltweit führenden unabhängigen Omnichannel-Ad-Exchange, die die Aufmerksamkeit der Nutzer und die Leistung der Werbetreibenden durch forschungsgestützte Anzeigenverbesserungen für Video-, CTV-, Display- und Native-Anzeigen maximiert und gleichzeitig das Werbeinventar für eine optimierte Direktheit, Nachhaltigkeit und Qualität kuratiert. Sharethrough wurde außerdem bei den Digiday Technology Awards als "Best Sustainable Ad Tech Platform", bei den Performance Marketing World Awards als "Best Sustainable Initiative" und von AdExchanger als einer der 2024 Top Programmatic Power Players ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr unter Sharethrough.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240613758092/de/

Contacts:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Sarah Shaev von 5WPR: sshaev@5wpr.com