Düsseldorf (ots) -sportwetten.de freut sich, die Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmer und TV-Persönlichkeit Robert Geiss bekannt zu geben. Als neues Testimonial wird Robert Geiss - pünktlich zur Europameistersschaft - die Marke sportwetten.de in den kommenden Kampagnen repräsentieren und das Engagement für einen glamourösen, leidenschaftlichen und sicheren Wettspaß unterstreichen.Pierre Hofer, Vorsitzender der pferdewetten.de AG, äußerte sich zu dieser aufregenden Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, Robert Geiss als neues Testimonial für sportwetten.de begrüßen zu dürfen. Sein unverkennbarer Stil und seine Leidenschaft für Lifestyle und Sport passen perfekt zu unserer Marke. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, sportwetten.de als ein führendes Unternehmen für sicheres und unterhaltsames Wettvergnügen im Onlinebereich, sowie im Shopgeschäft zu etablieren."Sascha van Treel, CMO der pferdewetten.de AG, fügte hinzu: "Die Verbindung zwischen Robert Geiss und sportwetten.de verkörpert den Nervenkitzel und die Sicherheit, die unsere Marke auszeichnet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam aufregende Kampagnen zu entwickeln, die unsere Botschaft an unsere Zielgruppe vermitteln."Robert Geiss äußerte sich ebenfalls zu seiner neuen Rolle als Testimonial für sportwetten.de: "Ich freue mich, Teil des sportwetten.de-Teams zu sein und die Marke in den kommenden Kampagnen zu repräsentieren. Sport und Nervenkitzel sind schon immer Teil meines Lebens gewesen. sportwetten.de begeistert mit Top-Quoten und Top Aktionen und ab sofort heißt es: Geiss, Geiss, Baby bei Sportwetten. Aber sicher!".Die Partnerschaft zwischen Robert Geiss und sportwetten.de verspricht eine aufregende Zukunft voller Glamour, Leidenschaft und Sicherheit. Bleiben Sie dran, um weitere spannende Entwicklungen zu erfahren.Über sportwetten.de:sportwetten.de ist eine Marke der pferdewetten.de AG und führende Plattform für sicheres und unterhaltsames Online-Wetten. Mit einer breiten Palette von Sportwetten, erstklassigem Kundenservice und einem Engagement für Sicherheit und Fairness bietet sportwetten.de ein erstklassiges Wetterlebnis für alle Sportfans. Besuchen Sie uns unter www.sportwetten.de.Pressekontakt:Pierre Hofer, CEO pferdewetten.de AG, hofer@pferdewetten.deSascha van Treel, CMO pferdewetten.de AG, vantreel@pferdewetten.deOriginal-Content von: pferdewetten.de AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109289/5800712