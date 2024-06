Multitude hat erfolgreich neue Anleihen im Wert von 80 Mio. EUR zu einem Kupon von 6,75% platziert und damit teurere Anleihen ersetzt und die Unternehmensfonds gestärkt. Das "B+"-Rating von Fitch mit positivem Ausblick spiegelt das Vertrauen in ein solides Wachstum wider, das durch die langfristigen Ziele des Managements von 30 Mio. EUR an konsolidierten Nettogewinnen unterstützt wird. Dieser Schritt unterstreicht zusammen mit den starken Ergebnissen des ersten Quartals 2024 und der strategischen Neuausrichtung das Engagement von Multitude für finanzielle Stabilität und Shareholder Value. Der laufende Aktienrückkauf und das bestätigte EBIT-Wachstumsziel von 50% für dieses Jahr verstärken den positiven Ausblick. Multitude bleibt ein KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 13,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken