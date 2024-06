Die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) ist am Donnerstag unter die Marke von 6 € gerutscht und notiert damit so tief wie noch nie im Jahr 2024 bzw. auf dem Niveau von Oktober 2023. Das steckt hinter dem deutlichen Abverkauf. JP Morgan schickt Lufthansa-Aktie auf Tiefflug Die Aktien der Lufthansa haben sich am Donnerstag im Sinkflug auf ein neues Jahrestief unter die Marke von 6 € begeben. Verantwortlich dafür ist in erster Linie eine am Morgen publizierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...