Chart des Tages | Nasdaq (13.06.2024)

Der Held der letzten Handelstage war Apple (AAPL.US), dessen Aktien durch Kommentare zur Integration von OpenAI-Lösungen in neue Produkte gestützt wurden, was zu Hardware-Upgrades und Käufen der "neuen" Geräte des Unternehmens führen könnte. Der "Held" des gestrigen Handelstages war wiederum der Halbleiterhersteller Broadcom (AVGO.US), dessen Aktien heute vor der Eröffnung der Wall Street um fast 15 - steigen. Die Gewichtung von fast 5 - im Nasdaq-Index führte zu einem Anstieg des gesamten Referenzindexes.

Das Unternehmen meldete, dass sein Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 43 - gestiegen ist, was auf das größere Interesse an seinen auf KI-Lösungen ausgerichteten Chipangeboten zurückzuführen ist, und hob heute seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 50 auf 51 Mrd. USD an. Obwohl künstliche Intelligenz nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes und -gewinns des Unternehmens ausmacht, begrüßte die Börse die Nachricht mit großem Optimismus, ebenso wie die Aussicht auf einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1...