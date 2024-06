Die Zahl der Fluggäste am Flughafen Frankfurt steigt im Mai um fast 7 Prozent auf 5,5 Millionen an. Dieser Wert liegt rund 12 Prozent unter den Daten vom Mai 2019, also dem letzten Vergleichszeitraum vor der Pandemie. Blickt man auf alle Flughäfen von Fraport, so ergibt sich ein Plus von 6,3 Prozent auf 15,8 Millionen Passagiere. In Ljubljana (Slowenien) ...

