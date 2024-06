London (www.anleihencheck.de) - Nach zweistelligen Zuwächsen in US-Dollar 2023 haben Emerging Market Debt Hard Currency (EMDHC) in diesem Jahr weiter zugelegt, so Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard und Matthew Argent, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Im bisherigen Jahresverlauf hätten weitere Spread-Verengungen - insbesondere in Afrika und im CCC-Segment - die negativen Auswirkungen der steigenden Renditen von US-Treasuries, die mit den deutlich zurückgeschraubten Erwartungen über Umfang und Höhe der FED-Zinssenkungen 2024 zusammengefallen seien, ausgleichen können. ...

