München (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank FED hat erwartungsgemäß ihre Leitzinsen unverändert im Korridor zwischen 5,25 und 5,50 belassen, so Eric Winograd, Director - Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Gleichzeitig würden die Äußerungen des Notenbankchefs Jerome Powell durchaus erkennen lassen, dass die US-Währungshüter mit ihrem derzeitigen Kurs zufrieden seien. Auch wenn die derzeitigen Prognosen mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor belegt seien, sei die FED - laut Aussagen Powells - "gut positioniert", um auf mögliche weitere Entwicklungen zu reagieren. Wenn die Inflationsdaten einen ähnlichen Trend zeigen würden, wie die aktuellen Veröffentlichungen in dieser Woche, oder sich der Arbeitsmarkt abschwäche, könne die FED die Zinsen senken. Sei dies nicht der Fall, könne sie die Geldpolitik einfach in der aktuellen "Warteschleife" belassen. Sie brauche sich keine Sorgen zu machen, dass die aktuell verhältnismäßig gut laufende Wirtschaft aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Ein Vorgehen, das sicher Geduld erfordere, die die FED aber haben sollte. Das Komitee werde sich vorerst zurückhalten und abwarten, bis die Daten in eine eindeutige Richtung zeigen würden. ...

