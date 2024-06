Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Ergebnisse der Europawahl, unter anderem verbunden mit Neuwahlen in Frankreich, trübten zu Wochenbeginn die Stimmung auf dem Börsenparkett, so die Börse Stuttgart.Zur Wochenmitte seien dann wieder Konjunkturdaten in den Fokus gerückt. Während die Teuerungsrate in Deutschland von 2,2% auf 2,4% angestiegen sei, sei die Preissteigerung in den USA mit 3,3% etwas überraschend niedriger ausgefallen als erwartet. Zwar habe die FED ihre Leitzinsen nach ihrer am Mittwoch abgehaltenen Sitzung unverändert belassen, jedoch vergrößere die nachlassende US-Inflation laut Experten den Spielraum für Zinssenkungen. Die FED selbst äußere sich hierzu zurückhaltender und deute lediglich eine Zinssenkung im Laufe des Jahres an. ...

