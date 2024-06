Wien (www.fondscheck.de) - Michelle Scrimgeour hat angekündigt, ihren Posten an der Spitze von Legal & General Investment Management (LGIM) räumen zu wollen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie möchte an Bord bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei, teile das Unternehmen mit.Scrimgeours Abgang erfolge im Zuge einer Neuorganisation bei Legal & General: Der britische Versicherer habe sich unter dem seit Januar amtierenden Vorstandschef António Simões dazu entschieden, das Geschäft seiner beiden Investmentsparten LGIM und Legal & General Capital in einem gemeinsamen Asset Manager zu bündeln. Wer die neue Einheit führen werde, sei noch nicht entschieden. Scrimgeour sei vor fünf Jahren an die LGIM-Spitze gerückt. Zuvor habe sie das Europageschäft von Columbia Threadneedle geleitet. (News vom 12.06.2024) (13.06.2024/fc/n/p) ...

