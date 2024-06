Wien (www.fondscheck.de) - Wisdom Tree hat in Zusammenarbeit mit Irish Life Investment Managers (ILIM) den Wisdom Tree Global Sustainable Equity UCITS ETF (ISIN IE000XNILW20/ WKN A402PM) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds, der Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung entspreche, solle eine "nachhaltige Alternative für den Aktien-Kernbestandteil des Portfolios" bieten, wie die Londoner Einheit des New Yorker Asset Managers mitteile. Den dazugehörigen Index berechne Solactive aus Frankfurt. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) beziffere Wisdom Tree auf 0,29 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...