Angesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was ist gelb, hat nur einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Bagger!" so lautet ein unter Kindern beliebter Witz - und zeigt damit gleichzeitig, wie ikonisch die gelbfarbenen Baufahrzeuge des weltweit größten Herstellers von Großgeräten Caterpillar sind. Einer der Top-Performer am US-Aktienmarkt Dessen Aktie gehörte in den vergangenen drei Jahren zu den besten Werten innerhalb des Dow Jones. Mit einem Plus von 50 Prozent braucht sich die Aktie selbst vor Microsoft und Apple nicht zu verstecken, die sich um 70 beziehungsweise 63 Prozent …