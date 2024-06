Freiburg (ots) -Noch bevor das Pinot and Rock Festival (4. bis 7. Juli 2024) in Breisach seine Tore öffnet, steigt in der Reblaus im baden-württembergischen Bahlingen ein ganz besonderes Auftaktevent. Am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr, können sich Besucherinnen und Besucher auf exklusive Highlights mit viel Fußball und Weingenuss freuen - inmitten der UEFA Euro 2024 in Deutschland!Moderator Sebastian Conrad empfängt neben dem ehemaligen DFB-Präsidenten und Winzer Fritz Keller den Ex-Fußballprofi Nils Petersen, Birgit Bauer, Abteilungsleiterin Frauenmannschaft, Fußballprofi Nicolas Höfler, Bundesligaspielerin Hasret Kayikci (alle SC Freiburg), die Schiedsrichter Urs Meyer und Joachim Floryszak, Eva-Maria Köpfer, Geschäftsführerin Weingut Abril, Kellermeister Daniel Hank sowie weitere Wirtschafts- und Sportprominenz.In der ersten Halbzeit werden die Fußballexperten die Vorrunden der UEFA Euro 2024 mit detaillierten Analysen und aufschlussreichen Einblicken Revue passieren lassen. Anschließend dreht sich alles um das Thema Wein. Wie entstehen die besten Tropfen aus der faszinierenden Welt des Kaiserstuhls, was macht sie so besonders? Dieser und weiteren Fragen gehen Fritz Keller, Eva-Maria Köpfer und Daniel Hank in der zweiten Halbzeit der Diskussionsrunde auf den Grund. Im Rahmen einer exklusiven Weinverkostung stellt Eva-Maria Köpfer neben speziell ausgewählten Gewächsen auch den exzellenten Matthias Ginter Stiftungswein vor. "Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Sommerabend in einer stimmungsvollen Atmosphäre. Gemeinsam mit spannenden Gästen möchten wir noch mehr Lust auf Fußball und Wein machen", sagt Max Schneckenburger, Geschäftsführer von myKaiserstuhl. Tickets für das zweistündige Event gibt es hier (https://www.reservix.de/p/reservix/event/2278844).Bereits am Sonntag, 23. Juni 2023, ab 17 Uhr, können Fußballfans das letzte Gruppenspiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz beim Public Viewing in der Kaiserstuhl-Arena live verfolgen. Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier (https://mykaiserstuhl.de/produkt/euro2024/). Dirk Szczepaniak, Fußballer und Schauspieler aus dem Film "Das Wunder von Bern" und ein Ex-Nationaltorhüter der Schweiz werden als Gesprächsgäste vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein rauschendes Fußballfest freuen.So auch während des Festivals Pinot and Rock (4. bis 7. Juli). Wer auf die Spiele der EM nicht verzichten will, kann hier am 5. und 6. Juli beim Public Viewing, in einer eigens errichteten Fanzone, alle Viertelfinals verfolgen. Außerdem werden an allen Festival-Tagen aus einem Mini-EM-Studio Talkrunden mit Fußballexperten auf LED-Screens im Public-Bereich (Kaiserstuhlbühne) übertragen. "Bei der Heim-EM wird die Public-Viewing-Kultur wieder hochleben. An kaum einem anderen Ort könnten die Voraussetzungen für ein gemeinsames Fußballerlebnis besser sein als beim Pinot and Rock Festival: eine eigene Fußball-Fanzone, erstklassige Livemusik und dazu ein sehr gutes Glas Wein", verspricht Festival-Initiator und Winzer Fritz Keller.Die Besucherinnen und Besucher dürfen unter anderem auf die Auftritte von Peter Fox und Alli Neumann (Do 4.7.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 5.7.), die Scorpions und Alice Cooper (Sa 6.7.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 7.7.) gespannt sein. Die Fanzone öffnet an den ersten beiden Festival-Tagen jeweils um 15 Uhr. An den Folgetagen um 13 (Sa) bzw. um 11 Uhr (So).Tickets sind unter pinotandrock.com und reservix.de erhältlich.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu NESS | Schorl3 | Aisha VibesFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong KicksSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceansides | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & BandSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen mit der Winzerkapelle OberbergenPressekontakt:Sebastian Striegel,Referent Presse & Öffentlichkeitsarbeitpresse@pinotandrock.comSilas Pfeifer,Referent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5800777