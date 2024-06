Media and Games Invest SE, mittlerweile in Schweden, ist Geschichte. Mit dem neuen Unternehmensschwerpunkt intelligente Werbung/Digital Media will man hoch hinaus. Und das mit neuem Namen, aus Media and Games Invest SE wird die Verve SE mit der alten ISIN SE0018538068. Natürlich braucht es mehr als einen neuen Namen, um die seit diesem Frühjahr positive Kursentwicklung fortzusetzen. Ob auf absehbare Zeit die Rückkehr auf alte Kursniveaus möglich wäre? Die schon mal gesehenen 6,00 EUR scheinen aus heutiger Sicht weit weg - für den ehemaligen Spielekonzern, der sich nun zum Werbeplattformbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...