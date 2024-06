In München wird MHP Hotel morgen das Luxushotel Koenigshof am Stachus eröffnen. Das Hotel gehört zur "The Luxury Collection" von Marriott. MHP betreibt in München auch noch das Le Meridien. Beide Hotels dürfte von der Fußball-EM aber auch dem starken Konzertsommer in München profitieren. In der bayerischen Landeshauptstadt werden u.a. Adele und Coldplay ...

