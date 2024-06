© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Goldmänner bleiben bullish, was den Rüstungskonzern Rheinmetall betrifft. Neben der Kurszielerhöhung gibt es am Markt Gerüchte über ein Panzerbündnis mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 606 auf 635 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel liegt knapp 24 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. In den letzten zwölf Monaten hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Analyst Victor Allard erklärte in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass Investoren nach dem gemischten Jahresstart des Rüstungskonzerns und Autozulieferers ein durchwachsenes Fazit aus den jüngsten …