Edward Auriemma wird ab 08. Juli 2024 neuer CEO für das Software-Geschäft des Körber-Geschäftsfelds Supply Chain, einem Joint Venture mit KKR. Als neu ernannter CEO für das Software-Geschäft bringt Edward Auriemma umfassende Industrie-Erfahrung in den Bereichen Technologie und Supply Chain sowie eine Vielzahl erfolgreich umgesetzter Wachstumsstrategien und Initiativen zu operativer Exzellenz mit.

Edward Auriemma (Photo: Business Wire)

Vor seinem Start bei Körber, war er Chief Operating Officer von Blue Yonder, einem führenden Anbieter von Supply-Chain-Software-Lösungen mit über 6.000 Mitarbeitern. In seiner Rolle war er maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, der Einführung einer neuen Markt-Strategie und der globalen Skalierung des Geschäfts beteiligt. Seine Beiträge waren entscheidend für die Steigerung der weltweiten Marktpräsenz von Blue Yonder und eine deutliche Verbesserung der Marktpositionierung und Finanzkraft des Unternehmens.

Zuvor war Auriemma Chief Operations Officer bei Alight Solutions, wo er die operative und kommerzielle Vorbereitung für einen erfolgreichen Börsengang an der New Yorker Börse (NYSE: ALIT) verantwortete und so dessen Marktposition als führender Anbieter von integrierten digitalen Personal- und Unternehmenslösungen stärkte.

Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender des Körber-Konzerns und Mitglied des Advisory Boards für das Joint Venture, kommentiert: "Wir freuen uns, Edward Auriemma bei Körber willkommen zu heißen und mit ihm gemeinsam Wachstum und Innovation unseres Supply-Chain-Software-Geschäfts weiter zu beschleunigen. Mit seinem umfassenden Verständnis des Marktes und der Kundenanforderungen wird er fokussiert auf unser Ziel hinarbeiten, einen weltweiten Supply-Chain-Software-Champion aufzubauen, von dem unsere Kunden und unser globales Team profitieren."

"Ich fühle mich geehrt, das Supply-Chain-Software-Geschäft von Körber künftig leiten zu dürfen und auf seiner tief verankerten Innovationsstärke aufzubauen", betont Edward Auriemma. "Das Unternehmen ist einzigartig positioniert, um Kunden mit seiner flexiblen Technologie dabei zu helfen, ihre Supply-Chain-Prozesse effizienter zu gestalten ich freue mich sehr, diese Positionierung auszubauen und zu stärken."

Über Körber

Wir sind Körber ein internationaler Technologiekonzern mit mehr als 12.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com.

Über Körbers Supply-Chain-Software-Geschäft

Entlang der Supply Chain wachsen die Herausforderungen täglich. Körber bietet auf einzigartige Weise eine breite Palette bewährter End-to-End-Technologien für die Logistik für jede Unternehmensgröße, Geschäfts- oder Wachstumsstrategie. Unsere Kunden beherrschen die Komplexität der Lieferkette dank eines Portfolios, das Software, Voice und Robotiklösungen umfasst und vereint unter einem Dach das Know-how für die umfassende Systemintegration. "Conquer supply chain complexity" mit Körber. Weitere Informationen finden Sie unter www.koerber-supplychain-software.com.

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und durch strategische Partner in Hedgefonds investieren. Die Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com. Für weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group, finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

