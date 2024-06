Nachdem die Ferrari-Aktie in den vergangenen Wochen eher nach unten tendierte, konnte sie die Anleger am Mittwoch mit einem kräftigen Kurssprung eines Besseren belehren. Dabei wurden auch zwei wichtige Widerstände überwunden, welche es nun zu halten gilt.Im fünften Anlauf ist es der Ferrari-Aktie mit dem dreiprozentigen Kursanstieg am Mittwoch endlich gelungen, den GD50 zu überwinden, der aktuell bei 385,20 Euro verläuft. Gleichzeitig konnte der Kurs damit auch das Hoch vom 16. Mai bei 389,40 Euro ...

