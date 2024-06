FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Apple von 185 auf 210 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Mit der Einführung von Apple Intelligence hat der Konzern, mit Unterstützung von OpenAI, die KI-Aufholjagd gestartet", schrieb Analyst Ingo Wermann am Donnerstag im Nachgang der Entwicklerkonferenz WWDC. Er hob seine Prognosen an und passte den fairen Wert zudem an das risikolose Zinsniveau an. Er sieht aber zunächst kein Bewertungspotenzial mehr./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 13:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2024 / 13:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

