Die US-Erzeugerpreise entwickelten sich im Mai günstig. Der Preisanstieg lag unter den Erwartungen der Volkswirte. Freie Fahrt für Aktien?Die US-Erzeugerpreise verzeichneten nach den am Donnerstag von der Statistikbehörde vorgelegten Daten gegenüber dem Vorjahr erneut einen Anstieg. Dieser fiel aber wie bereits am Mittwoch die Verbraucherpreise niedriger aus als erwartet. Erzeugerpreise im Mai sogar leicht gesunken Die derzeit vielbeachtete und besonders hartnäckige Kernrate (Core CPI) landete im Mai bei einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Analysten hatten mit einem Anstieg der Kernerzeugerpreise um 2,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat blieb das Preisniveau …