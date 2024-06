Berlin (ots) -Die Gremien des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. haben Dr. Jan Esser (Allianz Private Krankenversicherung) und Frauke Fiegl (DKV Deutsche Krankenversicherung und ERGO Krankenversicherung) neu in den Hauptausschuss und in den Vorstand gewählt. Beide sind durch den Wechsel des Vorstandsvorsitzes in ihren Unternehmen nachgerückt. Die Wahl erfolgte einstimmig.Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:Thomas Brahm, VorsitzenderDebeka Versicherungen, KoblenzDr. Karsten Dietrich, stellv. VorsitzenderAXA Krankenversicherung AG, KölnDr. Jan Esser, stellv. VorsitzenderAllianz Private Krankenversicherungs-AG, UnterföhringDr. Andreas Eurich, stellv. VorsitzenderBarmenia Krankenversicherung AG, WuppertalFrauke Fiegl, stellv. VorsitzendeDKV Deutsche Krankenversicherung AG, KölnERGO Krankenversicherung AG, NürnbergUlrich Leitermann, stellv. VorsitzenderSIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., DortmundIsabella Martorell Naßl, stellv. VorsitzendeBayerische Beamtenkrankenkasse AG, MünchenUnion Krankenversicherung AG, SaarbrückenDr. Florian ReutherVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Verbandsdirektor und geschäftsführendes VorstandsmitgliedPressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail: stefan.reker@pkv.deInternet: www.pkv.deX/Twitter: www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/5800887