In 2023 hat das "Jahr der Effizienz" der Aktie von Meta Platforms zu einem spektakulären Comeback verholfen. An diesem Kurs will Mark Zuckerberg festhalten.Die Aktie von Meta Platforms: Erst Asche ... Befürchtungen um aus dem Ruder laufende Entwicklungskosten für das Lieblingsprojekt von Mark Zuckerberg, dem Metaverse, hatten die Aktie von Meta Platforms 2022 auf das niedrigste Niveau seit Jahren einbrechen lassen. Um dem rapiden Verfall des Unternehmenswertes entgegenzutreten, zog der Chef des Social-Media-Konzerns im Herbst 2022 schließlich die Notbremse, rief ein "Jahr der Effizienz" aus und kündigte, um Geld zu sparen, Tausenden von Mitarbeitenden die Jobs. Auch die Entwicklungsausgaben …