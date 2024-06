Kann sich die Bitcoin Rallye nun nach den jüngsten Inflations- und Wirtschaftsdaten aus den USA fortsetzen?

Die jüngsten Inflations- und Wirtschaftsdaten aus den USA haben die Finanzmärkte in Bewegung versetzt und erneut die Aufmerksamkeit auf Bitcoin gelenkt. Nachdem Bitcoin in den letzten Wochen mehrfach daran gescheitert ist, die entscheidende Marke von 70.000 $ nachhaltig zu überwinden, stellen sich Anleger nun die Frage, ob die Rallye des digitalen Assets weitergehen kann. Die neuesten Entwicklungen in der US-Wirtschaft und die Reaktionen der Federal Reserve könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Wirtschaftsdaten aus den USA sorgten gestern für einige Turbulenzen

In den letzten 24 Stunden erlebte Bitcoin eine Achterbahnfahrt, ausgelöst durch bedeutende Wirtschaftsdaten aus den USA. Die jüngsten Entwicklungen haben die Volatilität auf dem Kryptomarkt erhöht und zu starken Schwankungen bei den Preisen geführt.

Zunächst reagierte der Bitcoin-Preis positiv auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI), der besser als erwartet ausfiel. Die Inflationsrate lag bei 3,3 %, was leicht unter den prognostizierten 3,4 % lag. Diese Nachricht führte zu einem kurzfristigen Anstieg des Bitcoin-Preises auf etwa 70.000 $.

Doch die Euphorie währte nicht lange. Kurz nach der Veröffentlichung der CPI-Daten hielt Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, eine Pressekonferenz ab. Er erklärte, dass die Federal Reserve in diesem Jahr voraussichtlich nur einmal die Zinsen senken werde. Diese Aussage führte zu einem schnellen Rückgang des Bitcoin-Preises auf 67.000 $.

JUST IN: Fed Chair Powell says they'll cut rates when they make sure inflation is moving back down to 2%. pic.twitter.com/IeIg8wqOu8 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 12, 2024

Powell betonte, dass die Zentralbank die Zinsen nicht senken werde, solange das Federal Open Market Committee (FOMC) nicht davon überzeugt sei, dass die Inflation auf das Ziel von 2 % zurückgeht. Die vorsichtige Haltung der Fed hat die Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten weiter erhöht, was sich direkt auf den Kryptomarkt auswirkt.

Zusätzlich zu den Aussagen Powells hatte die Entscheidung der Fed, die Zinsen für den elften Monat in Folge unverändert zu lassen, erhebliche Auswirkungen. Die Beibehaltung des Zinssatzes in der Spanne von 5,25 % bis 5,50 % zeigt die restriktive Haltung der Fed, die seit über 20 Jahren nicht mehr so hoch war. Die Entscheidung wurde von den Marktteilnehmern weitgehend erwartet, aber die Aussicht auf nur eine Zinssenkung in diesem Jahr enttäuschte viele Investoren.

Ein weiterer wichtiger Faktor war ein Brief einer Gruppe von US-Senatoren, angeführt von Elizabeth Warren, an Jerome Powell. In diesem Schreiben forderten die Senatoren eine Senkung der Zinsen, da die hohen Zinssätze ihrer Meinung nach der US-Wirtschaft schaden. Diese politische Intervention fügte der Unsicherheit auf den Märkten eine weitere Dimension hinzu.

Bitcoin still holds a crucial level of support.



FED & CPI were mixed signals, although Treasury Yields and the DXY have been dropping substantially, it's expected that crypto will be picking up momentum as well. pic.twitter.com/CKoOMfwrD9 - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 13, 2024

Marktteilnehmer erwarten nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung im September, und fast 40 % der Teilnehmer erwarten eine weitere Senkung im Dezember.

Wie wird es jetzt für Bitcoin weitergehen?

Nachdem Bitcoin gestern einige Turbulenzen erlebte, als er auf 70.000 $ anstieg, dort jedoch abgewiesen wurde und wieder unter 68.000 $ fiel, fragen sich Anleger nun, wie es weitergehen wird. Im Prinzip spiegelte die gestrige Kursentwicklung von Bitcoin auch seine Wertentwicklung über den gesamten letzten Monat wider. In diesem Zeitraum unternahm Bitcoin bereits mehrere Versuche, die 70.000 $-Marke endlich nachhaltig zu überwinden, scheiterte jedoch bisher jedes Mal daran.

Aktuell befindet sich Bitcoin somit weiterhin im oberen Bereich seiner aktuellen Konsolidierungsrange unter dem wichtigen Widerstand bei 70.000 $. Solange es Bitcoin gelingt, sich in diesem oberen Bereich der Konsolidierungsrange zu halten, könnte jederzeit ein weiterer Ausbruch über 70.000 $ oder darüber hinaus erfolgen. Ein solcher Ausbruch könnte möglicherweise endlich erfolgreich sein und Bitcoin auf ein neues Allzeithoch katapultieren.

Quelle: TradingView.com

Allerdings steigt mit jedem gescheiterten Versuch, die 70.000 $-Marke zu überwinden, auch die Wahrscheinlichkeit einer größeren Korrektur. Diese Korrektur könnte Bitcoin auf den unteren Bereich der Konsolidierungsrange bei 60.000 $ oder möglicherweise sogar noch tiefer führen. Der weitere Kursverlauf von Bitcoin wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die Wirtschaftssituation in den USA entwickelt. Ebenso wird es darauf ankommen, wie sich die Zuflüsse in die neuen Bitcoin Spot ETFs in den kommenden Wochen gestalten und ob es neue politische oder regulatorische Entwicklungen geben wird.

In jedem Fall befindet sich Bitcoin aktuell nach wie vor auf einem hohen Niveau. Das Investment in Bitcoin bietet aufgrund des bereits erreichten hohen Wertes vergleichsweise wenig Aufwärtspotenzial, insbesondere im Vergleich zu neuen, jungen Krypto-Projekten wie 99BTC von 99Bitcoins. Die neuen Projekte stehen noch vor ihrer Markteinführung und ihrer ersten potenziellen Rallye und könnten daher ein höheres Aufwärtspotenzial bieten.

99BTC - eine vielversprechende Investitionsalternative zu BTC?

99BTC stellt eine interessante Alternative zu Bitcoin dar und ist die neue native Kryptowährung der bereits etablierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins. Derzeit befindet sich 99BTC noch im Pre-Sale und ist zu stark vergünstigten Konditionen erhältlich, wobei ein Coin aktuell nur 0,00109 $ kostet. In den letzten Wochen haben interessierte Investoren bereits über 2,1 Millionen $ in den Vorverkauf des Coins investiert.

Ein ausschlaggebender Faktor für dieses große Interesse dürfte der neue Learn-to-Earn-Mechanismus von 99Bitcoins sein, der mit dem neuen Coin verbunden ist. Der Mechanismus knüpft an das bereits etablierte Modell von Play-to-Earn an, wobei Nutzer hier jedoch nicht für das Spielen, sondern für das Lernen entlohnt werden. Für das Absolvieren von Bildungseinheiten auf 99Bitcoins erhalten die Nutzer Rewards in Form von echten 99BTC Tokens.

Diese Innovation macht 99Bitcoins noch attraktiver für Anleger und könnte in der derzeit expansiven Marktphase mit einem Zustrom neuer Investoren und einem steigenden Bedarf an Krypto-Bildung zu einer weiteren Expansion der Plattform und einer Steigerung des Tokenwertes von 99BTC führen. Der Learn-to-Earn-Ansatz bietet nicht nur Anreize für neue Nutzer, sondern stärkt auch das Engagement bestehender Nutzer, da sie kontinuierlich für ihre Lernfortschritte belohnt werden.

Darüber hinaus bietet 99BTC auch die Möglichkeit, hohe jährliche Staking-Renditen zu erzielen. Anleger können ihre erworbenen Tokens staken und dabei jährliche Renditen von über 780 % erhalten. Das stellt eine zusätzliche Einkommensquelle dar und macht den Coin für langfristige Investoren besonders attraktiv. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Krypto-Bildung und der stetigen Zunahme neuer Anleger im Krypto-Space, könnte 99 BTC das Potenzial haben, erheblich an Wert zu gewinnen.

