Die Zocker-Aktie hat in der vergangenen Woche wieder für Furore gesorgt. Trotz der jüngsten Enttäuschung könnte der Hype um GameStop noch nicht vorbei sein.Die GameStop-Euphorie hat am Freitag einen herben Dämpfer erhalten. Nachdem die Aktie am Nachmittag noch rund 30 Prozent im Plus notiert hatte, traf sie ein Doppelschlag. Dennoch muss die Meme-Stock-Mania noch nicht zu Ende sein.

