Rüstung ist 2024 eines der Themen, das die Anleger fasziniert. Trotzdem konsolidiert die Aktie des deutschen Branchenprimus Rheinmetall seit April, allerdings auf sehr hohem Niveau. Am Donnerstag reagiert der Kurs kaum auf eine Kurszielerhöhung von Goldman Sachs. Ganz anders die Lage bei dieser Rüstungsaktie.Die Rede ist von Droneshield. Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten aus Australien liegt am frühen Nachmittag in Frankfurt mit neun Prozent auf 0,93 Euro im Plus - Rekordhoch. Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...