Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und das Web3-Unternehmen, gibt die aktualisierte Bewertung seines Protection-Fonds (https://www.bitget.com/protection-fund) und seinen neuesten Nachweis der Reserven (https://www.bitget.com/proof-of-reserves) Bericht für Mai 2024 bekannt und bekräftigt damit sein Engagement für die Verbesserung der Nutzersicherheit und den Schutz seiner digitalen Assets.Durchschnittswert des Protection-Fonds von 425 Millionen $Seit seiner Gründung im August 2022 ist der Protection-Fonds ein Eckpfeiler des nutzerzentrierten Ansatzes von Bitget und verkörpert das Engagement der Plattform, ein sicheres Trading-Umfeld zu bieten. In einem volatilen Umfeld fungiert der Protection-Fonds als Sicherheitsnetz gegen potenzielle Bedrohungen und stellt sicher, dass die Assets der Bitget-Nutzer vor Widrigkeiten geschützt bleibt. Der Bitget-Schutzfonds arbeitet unabhängig und nutzt ein Modell für selbstversicherte Reserven, das eine rasche und anpassungsfähige Reaktion auf neue Herausforderungen ermöglicht. Unabhängig von externen Abhängigkeiten kann der Fonds bei turbulenten Marktbedingungen oder unvorhergesehenen Ereignissen rasch Ressourcen umschichten, um Risiken zu mindern und die Assets der Nutzer zu schützen.Während des gesamten Monats Mai, getrieben von Markttrends und der BTC-Bewertung, hat Bitget's Protection-Fonds (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-protection-fund-valuation-report-may-2024) eine konstante durchschnittliche monatliche Bewertung von 425 Millionen $ und übertraf damit deutlich die im Oktober 2022 eingegangene Verpflichtung des Unternehmens in Höhe von 300 Millionen $. Im vergangenen Monat behielt der Protection-Fonds seine Bestände von 6.500 BTC, die in drei separaten Wallets gespeichert waren, wobei alle Adressen aus Gründen der Transparenz öffentlich angezeigt wurden.Der PoR-Bericht weist eine Gesamtreservequote von 169% ausBitget's neuester Mai 2024 PoR Bericht (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-proof-of-reserves-por-may-2024) enthüllt eine beeindruckende Gesamtreservequote von 169%, die deutlich über dem Branchenstandard von 100 % liegt, wobei die Quoten für BTC und ETH auf 295% bzw. 209% ansteigen. Darüber hinaus hebt das Update einen erheblichen Anstieg der Nutzer-Assets für USDT und ETH hervor, wobei beide Zahlen ein bemerkenswertes Wachstum von 64% und 72% seit Januar 2024 verzeichnen. Diese Zahlen sind nicht nur ein Zeichen für das wachsende Vertrauen der Nutzer, sondern spiegeln auch eine starke Dynamik des Nutzerwachstums wider.Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, können Nutzer ihre Assets auf Bitget mit dem Open-Source-Verifizierungstool MerkleValidator verifizieren, das auf GitHub verfügbar ist.Gracy Chen, CEO von Bitget, erklärte: "Bitget ist entschlossen, sich für Transparenz und finanzielle Stabilität einzusetzen. Unser jüngstes PoR- und Protection-Fonds-Update bekräftigt unser Engagement für den Schutz der Assets der Nutzer und die Aufrechterhaltung der höchsten Standards der Rechenschaftspflicht. Bitget bleibt an der Spitze der Kryptowährungs-Börsen, bietet unseren Nutzern Sicherheit und ist ein Vorbild für andere."Über Bitget2018 gegründet, ist Bitget (https://www.bitget.com/) eine weltweit führende Kryptowährungsbörse und ein Web3-Unternehmen. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit seiner bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden. Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/), früher bekannt als BitKeep, ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe von umfassenden Web3-Lösungen und Funktionen bietet, einschließlich Wallet-Funktionalität, Swap, NFT-Marktplatz, DApp-Browser und mehr. Durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern, darunter der legendäre argentinische Fußballspieler Lionel Messi und viele andere, inspiriert Bitget Menschen dazu, Krypto zu nutzen.