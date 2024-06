Damit steht sie direkt in Konkurrenz zu DAIMLER TRUCK. Die Kursverdoppelung ist bereits absolviert. Für uns sind es 98 %. Wie weit ist der Abstand zu DAIMLER TRUCK?Gemessen am Umsatz (KUV) und dem Gewinn fehlen bis zu einem Gleichstand etwa 30 %. Bedingung für die Akzeptanz von TRATON als Investment aus Sicht der Fonds ist ein Freefloat von mindestens 40 %, aktuell 15 %.Auf die Steuerung des Tagesumsatzes wird es ankommen oder die geschickte Platzierung von 20 bis 25 % im freien Markt. Das wären rechnerisch etwa 4,5 bis 5 Mrd. €. Dieses Potenzial lässt sich nutzen. Ein größerer Rückzug der Mutter VW ist nicht zu erwarten.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 24! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 24 u. a.:- Die Sommerbörse wird weiterhin von der Politik geprägt- Der deutsche Export legte im letzten Monat zu- BERTRANDT: Wie geht es weiter nach dem Kursrutsch?- Die teuerste Tech-Aktie im MDAX ist eine Herausforderung- Nebenwerte: Diese Aktie ist nach dem jüngsten Rücksetzer ein Kauf- In London probiert der ehemalige größte Mobilfunkkonzern sein Comeback- Wall Street: Bei diesem Händler riecht alles nach einem TurnaroundIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info