Hamburg (ots) -Für das Erlernen von Fremdsprachen gibt es spezielle Apps. Was können Babbel, Busuu, Duolingo, Memrise und Mondly? COMPUTER BILD machte den Test.Alle Sprach-Apps eignen sich für Anfänger. Der Einstieg gelang jeweils problemlos. Bei Babbel, Busuu und Duolingo gab es einen Einstufungstest. Rosetta Stone und Memrise passten sich dynamisch an den Wissensstand der Testenden an.Busuu und Babbel richten ihr Training an Alltagssituationen aus und vermitteln Fremdsprachen durch eine Mischung aus Grammatik, Vokabel-, Hör- und Sprachverständnis. Mondly und Duolingo setzen dagegen mehr auf spielerisches Lernen. Memrise fragt in bestimmten Zeitabständen die gleichen Vokabeln ab, damit sie sich im Langzeitgedächtnis verankern. Rosetta Stone ist an den intuitiven Spracherwerb von Kleinkindern angelehnt: Lernende sollen die neue Sprache während des Sprechens lernen.Beim Rosetta-Stone-Tester stellte sich der Lernerfolg zwar ein; seinen Fortschritt bewertete er aber nur mit "ausreichend". Bei Babbel und Busuu bewerteten beide Tester ihren Fortschritt hingegen mit "gut"; Memrise brachte das Französisch der Testerin ebenfalls auf ein neues Level. Bei Mondly und Duolingo verbesserten sich die Sprachkenntnisse der Lernenden nicht genug.Fazit: Babbel gefiel am besten; hier überzeugten Umfang und Qualität. Bei Busuu machte das Lernen am Anfang genauso viel Spaß; bei nachlassender Motivation half die Community. Die günstigsten Abos bietet Preis-Leistungs-Sieger Mondly.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 13/2024, die ab 14. Juni 2024 im Handel verfügbar ist.