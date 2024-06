Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFSonntag, 16. Juni 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzWir starten ins Sommermärchen und feiern den Auftakt der Heim-EM. Mit mitreißenden sportlichen Aktionen und vielen tollen Musik-Acts.Gäste: Gregor Meyle, Lou Bega, Marianne Rosenberg, Loi, Nathan Evans, The Dark Tenor, Thorstein Einnarsson, Me + You feat. Nick Howard, Olaf der Flipper feat. Matze Knop, Toni Mogens, Clemens Wickler, Nils Ehler und Leonie Beck.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5800938