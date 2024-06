Die BYD-Aktie erholte sich am Donnerstag deutlich, nachdem sie am Mittwoch aufgrund der Ankündigung von EU-Zöllen für chinesische Elektroautoimporte nur leicht gefallen war. Dank einer vergleichsweise niedrigen Zollrate von 17,4 Prozent und positiver Marktreaktionen in China konnte der Kurs kräftig zulegen. Analysten sehen die langfristigen Aussichten für BYD trotz der Zölle als stabil an, unterstützt durch optimistische Prognosen und die starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...